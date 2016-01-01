أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعى لشحص يشبه هيئة الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح بعد 3 سنوات على مقتله فى العام 2017.
وأظهرت الصورة التى تم تداولها على نطاق واسع بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء، حيث ذهب البعض إلى أن الشخص الذي ظهر بالصورة هو الرئيس صالح، وأنه في حاله تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله.
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التعليقات على بعد اغتياله قبل 3 سنوات.. الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن .. ما القصة
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