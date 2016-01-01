بعد اغتياله قبل 3 سنوات.. الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن .. ما القصة



الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن الرئيس على عبد الله صالح يظهر فى اليمن

أثارت صورة تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الإجتماعى لشحص يشبه هيئة الرئيس اليمنى الراحل على عبد الله صالح بعد 3 سنوات على مقتله فى العام 2017.







وأظهرت الصورة التى تم تداولها على نطاق واسع بالرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وهو يرتدي ملابس بسيطة في أحد شوارع العاصمة صنعاء، حيث ذهب البعض إلى أن الشخص الذي ظهر بالصورة هو الرئيس صالح، وأنه في حاله تنكر، وهو ما يعيد إلى الأذهان رواية العديد من أنصاره الذين شككوا في ملابسات اغتياله بمنزله.

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و أشار آخرون حسب ما أوردته مواقع يمنية، إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.بينما ذهب فريق إلى أن الشخص الموضح في الصورة هو شبيه للرئيس الراحل في ملامح الوجه والطول والبنية الجسدية؛ لكنه ليس "صالح"؛ منوهين بأنه شخص بسيط يسكن في أحد أحياء صنعاء، وسَبَق له الظهور في أحد الفعاليات التي نظّمها حزب المؤتمر في ميدان السبعين قبل مصرع الرئيس الراحل.