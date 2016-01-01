لحظة اختطاف مواطنة ألمانية وسط العاصمة العراقية - فيديو

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اختطاف مواطنة ألمانية

حصلت RT، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف مواطنة ألمانية وسط العاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين.

وأفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، أمس الاثنين، بأن مواطنة ألمانية اختطفت بالقرب من مكان عملها في العاصمة بغداد.

وقال النشطاء لـRT، إن "هيلا ميويس، التي تعمل في منظمة "غوته" الألمانية، اختطفت من أمام مقر منظم (تركيب) الفنية، والتي تديرها في شارع أبي نواس وسط بغداد".

وأكدت ذكرى سرسم، زميلة ميويس لـRT، خبر الاختطاف، وقالت إن "اختطافها تم باستخدام سيارتين".

ويعرف عن ميويس تجولها في شوارع بغداد بدراجتها الهوائية، وعلى إثر الاختطاف، أطلق نشطاء عراقيون حملة في مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق سراحها.

المصدر: RT

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