حصلت RT، اليوم الثلاثاء، على مقطع فيديو يوثق لحظة اختطاف مواطنة ألمانية وسط العاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين.
وأفاد نشطاء في المجتمع المدني العراقي، أمس الاثنين، بأن مواطنة ألمانية اختطفت بالقرب من مكان عملها في العاصمة بغداد.
وقال النشطاء لـRT، إن "هيلا ميويس، التي تعمل في منظمة "غوته" الألمانية، اختطفت من أمام مقر منظم (تركيب) الفنية، والتي تديرها في شارع أبي نواس وسط بغداد".
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التعليقات على لحظة اختطاف مواطنة ألمانية وسط العاصمة العراقية - فيديو
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