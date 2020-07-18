حوت هائج وشباك ملعونة.. فيديو يفطر القلب

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حوت هائج وشباك ملعونة.. فيديو يفطر القلب

يسعى خفر السواحل في إيطاليا منذ يومين لتحرير أحد حيتان العنبر العملاقة بعد أن علق في شبكة صيد مهجورة قبالة سواحل الجزر في صقلية.

ورُصد الحوت، السبت، بينما كان يكافح للخروج من شبكة، عادة ما تستخدم لصيد سمكة أبو سيف بالمخالفة للقوانين.

وقال خفر السواحل في بيان إن العملية تواجه صعوبات بسبب حجم الحوت الكبير الذي انتابته حالة هياج شديد.

وفي ضوء جهوده الحثيثة لإخراج نفسه من الشبكة أُطلق على الحوت اسم (فيوري) أي "ثائر".

وهذه هي المرة الثانية التي يضطر فيها خفر السواحل الإيطالي للتدخل لإخراج حوت من هذا النوع من شبكة صيد وذلك في أقل من شهر.

وقالت عالمة الأحياء مونيكا بلاسي لصحيفة لا ريبوبليكا "شباك الصيد الملعونة هذه تحدث ضررا كبيرا. لم أنم منذ 36 ساعة... نجح الغواصون في انتزاع جزء من الشبكة لكنه تحرك بعد ذلك وأصبح الوضع خطيرا".

المصدر: سكاى نيوز عربية

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