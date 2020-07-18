يسعى خفر السواحل في إيطاليا منذ يومين لتحرير أحد حيتان العنبر العملاقة بعد أن علق في شبكة صيد مهجورة قبالة سواحل الجزر في صقلية.
ورُصد الحوت، السبت، بينما كان يكافح للخروج من شبكة، عادة ما تستخدم لصيد سمكة أبو سيف بالمخالفة للقوانين.
وقال خفر السواحل في بيان إن العملية تواجه صعوبات بسبب حجم الحوت الكبير الذي انتابته حالة هياج شديد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حوت هائج وشباك ملعونة.. فيديو يفطر القلب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق