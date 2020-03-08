

راميدا الدوائية تعلن أسعار "ريمديسيفير" و"أنفيزيرام" المستخدمين لعلاج كورونا راميدا الدوائية تعلن أسعار "ريمديسيفير" و"أنفيزيرام" المستخدمين لعلاج كورونا

القاهرة - مباشر: أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، عن حصولها على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد "أنفيزيرام" الذى يحتوي على المادة الفعّالة "فافيبيرافير" والذى تم اعتماده ضمن بروتوكول علاج فيروس (كوفيد - 19) فى روسيا و الصين و الهند، حيث تقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيهًا للعبوة التي تحتوي على 40 قرص.



كما حصلت الشركة على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد "ريمديسيفير" أمبولات للحقن الوريدي، المقرر استخدامها في علاج المرضى المصابين بفيروس (كوفيد - 19)، حيث تقرر طرح المستحضر تحت العلامة التجارية "ريمديسيفير- راميدا" في صورة بودرة مجفدة مخصصة للحقن الوريدي، وذلك بسعر 680 جنيه للأمبول.



جدير بالذكر أن شركة راميدا حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع مستحضر "ريمديسيفير- راميدا" خلال يونيو الماضي، وتعتزم الشركة طرح أول مجموعة من الدواء الجديد في السوق المصري خلال شهر سبتمبر المقبل. ويعد "ريمديسيفير" عقار مضاد للفيروسات واسع المدى، والذي تم استخدامه في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس (كوفيد - 19).

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وسوف تصبح راميد بذلك أول شركة تقوم بتصنيع "ريمديسيفير" في صورة أمبولات تحتوي على بودرة مجفدة قابلة للحفظ في درجة حرارة الغرفة العادية.يذكر أن شركة راميدا حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع مستحضر "ريمديسيفير- راميدا" خلال يونيو الماضي، وتعتزم الشركة طرح أول مجموعة من الدواء الجديد في السوق المصري خلال شهر سبتمبر المقبل.ويعد "ريمديسيفير" عقار مضاد للفيروسات واسع المدى، والذي تم استخدامه في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس (كوفيد-19). وسوف تصبح راميد بذلك أول شركة تقوم بتصنيع «ريمديسيفير» في صورة أمبولات تحتوي على بودرة مجفدة قابلة للحفظ في درجة حرارة الغرفة العادية.وحققت الشركة أرباحاً بلغت 23.76 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل أرباح بلغت 8.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.