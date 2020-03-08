أسعار الدولار فى البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

ننشر سعر الدولار الامريكى مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.
وسجل سعر الدولار فى بنوك (التنمية الصناعية،الاستثمار العربى AIB، الكويت الوطنى NBN، عودة ،المصرف العربى الدولى ، اتش اس بى سىHSBC،الاهلى الكويتى بيريوس، المصرى لتنمية الصادرات، المصرى الخليجى) 15.93 جنيه للشراء و 16.03 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك البركة نحو
ليسجل 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.
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