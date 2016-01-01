

خبراء يتوقعون "تراجع" عدد سكان العالم خبراء يتوقعون "تراجع" عدد سكان العالم

توقع باحثون أن يتراجع عدد سكان العالم في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين الجاري، وفق ما نشرت مجلة "لانسيت".



وقام الباحثون بإجراء توقعات ودراسات بشأن معدل الوفيات والخصوبة والهجرة في 195 دولة حول العالم.



وبناء عليه، فقد وجد باحثو جامعة واشنطن أن عدد سكان العالم سيصل إلى 9.7 مليار نسمة في عام 2064، قبل أن ينخفض إلى 8.8 مليار نسمة بحلول نهاية القرن.

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ويبلغ عدد سكان العالم حاليا نحو 7.8 مليار نسمة.وتتعارض الدراسة مع توقعات الأمم المتحدة بأن عدد سكان العالم سيصل إلى ذروته عند حوالي 11 مليار نسمة في عام 2100.كما كشف البحث أن معدل الخصوبة سيتراجع في عدد من دول العالم. ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، سينخفض معدل الخصوبة من 1.8 في 2017 إلى 1.5 في 2100.وفي البلدان ذات الخصوبة العالية، لا سيما تلك الموجودة في أفريقيا، ينتظر أن تتقلص المعدلات من 4.6 في عام 2017 إلى 1.7 بحلول عام 2100.ويقدر الباحثون أنه بحلول عام 2100، سيكون لدى 183 دولة من أصل 195 معدلات خصوبة إجمالية أقل من 2.1 لكل امرأة. "هذا يعني أن عدد السكان في هذه البلدان سينخفض ما لم يتم تعويض انخفاض الخصوبة بالهجرة"، حسبما جاء في المجلة.