قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلى، تأكد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار" أن هذا يرجع بسبب قرار إيقاف اللاعب لمدة 10 مباريات بعد تصرفه في مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك فى فبراير الماضي.
وأضاف أن كهربا يتبقي له 8 مباريات في عقوبة الإيقاف، فضلا إلى أن فرصة كهربا في المشاركة خلال مباريات إفريقيا ستكون صعبة في ظل عدم مشاركته محليًا".
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التعليقات على كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة
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