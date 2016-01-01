العلماء يثبتون نشاط البراكين على كوكب الزهرة

وفقا للخبراء، حتى هذا الوقت كان يعتقد أن الكوكب منطفىء تماما وغير قادر على النشاط الجيولوجي.
أثبت علماء من الولايات المتحدة وسويسرا في إطار دراسة مشتركة أن العمليات الداخلية النشطة لا تزال تحدث في أحشاء الزهرة، التي ترتبط بخلط المواد.
يوضح في دراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience أن الهياكل على شكل حلقة تعرف باسم التيجا، التي تتشكل عندما تنفجر نفاثات المواد الساخنة من الداخل إلى السطح تدل على حدوث النشاط الداخلي الأخير للكوكب.
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