

تناول هذه الأطعمة قد يقلل من معدل الوفيات بفيروس كورونا تناول هذه الأطعمة قد يقلل من معدل الوفيات بفيروس كورونا

توصلت دراسة أوروبية أولية إلى أن زيادة ​​الاستهلاك اليومي للخضروات بمقدار جرام واحد قد يخفض معدل الوفيات من فيروس كوورنا.



ووفقا للبحث المنشور على موقع ما قبل الطباعة "medRxiv" ولم يتم مراجعته بعد، قد تكون هناك صلة بين معدلات الوفيات الناجمة عن فيروسات التاجية وتناول بعض الخضروات ، وفقًا لدراسة أولية في أوروبا.



واقترحت أن زيادة متوسط ​​استهلاك الكرنب أو الخيار بمقدار جرام واحد في اليوم يمكن أن يقلل معدل وفيات الدولة بنسبة 13.6 % أو 15.7 % على التوالي.



اقتصرت الدراسة على أوروبا ، وحذر الباحثون من أن النتائج قد تتأثر بالشكوك مثل حساب الوفيات بشكل مختلف في بعض البلدان ، لكنها كانت "المحاولة الأولى لربط معدلات الوفيات مع استهلاك الطعام ".



قال بوسكيت ، الرئيس السابق للتحالف العالمي ضد أمراض الجهاز التنفسي المزمنة ، وزملاؤه أنه يجب عدم التغاضي عن التغذية" كعامل وراء وفاة Covid-19.



وأشاروا إلى أن بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وفرنسا سجلت أعلى معدلات وفيات Covid-19 في العالم، وقد مات أكثر من 800 شخص لكل مليون شخص في بلجيكا ، على سبيل المثال ، وهو ضعف المعدل في الولايات المتحدة ، وهي الدولة الأكثر تضررا من الوباء.







في هذه البلدان ، اختلفت العوامل التي يمكن أن تؤثر على معدل الوفيات مثل إنفاذ تدابير الإغلاق والمناخ ، ولكن كان هناك شيء واحد مشترك: الملفوف والخيار ليسا جزءًا كبيرًا من النظام الغذائي.



في فرنسا ، وجد أن الشخص العادي يستهلك حوالي 1 جرام من الملفوف في اليوم ، بينما في الدول الخمس الأخرى ، كان المتوسط ​​أقل من 5 جرامًا في اليوم.

في المقابل ، تم استهلاك ما يقرب من 30 جرامًا من الملفوف يوميًا في المتوسط ​​في لاتفيا ، حيث يعد معدل الوفيات من Covid-19 من بين أدنى المعدلات في العالم ، حيث يبلغ 16 لكل مليون شخص.



قد يكون لهذا علاقة ببروتين في البشر يسمى Nrf2. Sars-Cov-2 ، الفيروس الذي يسبب مرض Covid-19 ، يمكن أن يسبب التهابًا خطيرًا في المرضى المصابين بأمراض شديدة ، بما في ذلك توليد جزيئات الأكسجين الضارة. يمكن أن يرتبط Nrf2 بهذه الجسيمات لتقليل ضررها - وهنا يأتي دور الملفوف والخيار.

