واصلت أسعار الذهب في ارتفاعاته للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجل أكبر ارتفاع له في تاريخة ليسجل سعر جرام الذهب نحو 812 جنيه بزيادة بلغت نحو 4 جنيهات في الجرام، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 812 جنيها للجرام ، ويعتبر هذا السعر هو أعلي سعر سجله الذهب في تاريخه بمصر، وذلك
علي خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1825 دولار وهو السعر الأعلي للذهب منذ 9 سنوات.
فيما وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 927 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.
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التعليقات على للمرة الثانية .. الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا
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