

للمرة الثانية .. الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا للمرة الثانية .. الذهب يرتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 812 جنيهًا

واصلت أسعار الذهب في ارتفاعاته للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجل أكبر ارتفاع له في تاريخة ليسجل سعر جرام الذهب نحو 812 جنيه بزيادة بلغت نحو 4 جنيهات في الجرام، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر نحو 812 جنيها للجرام ، ويعتبر هذا السعر هو أعلي سعر سجله الذهب في تاريخه بمصر، وذلك



علي خلفية ارتفاع كبير بالأسعار العالمية لتحقق الأوقية 1825 دولار وهو السعر الأعلي للذهب منذ 9 سنوات.





فيما وصل سعر الذهب عيار 18 نحو 696 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 927 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6496 جنيهًا.

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وتمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروةتسع سنوات يوم الثلاثاء إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016، وفق وكالة رويترز.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1821.10 دولار، ثم تجاوز الذهب 1820 دولار.