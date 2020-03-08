قال يوسف البسومي نقيب الجزارين إن سعر الأضاحي هذا العام أقل بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا وقفل الأسواق المحلية وقلت عدد الحيوانات.
وأكد البسومي خلال برنامج الحياة اليوم للإعلامية لبني عسل المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين أن سعر الكليو الحي من اللحوم سيتراوح ما
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التعليقات على شاهد .. انخفاض شديد في أسعار الأضاحي هذا العام
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