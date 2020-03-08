

شاهد .. انخفاض شديد في أسعار الأضاحي هذا العام شاهد .. انخفاض شديد في أسعار الأضاحي هذا العام

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين إن سعر الأضاحي هذا العام أقل بشكل ملحوظ بسبب جائحة كورونا وقفل الأسواق المحلية وقلت عدد الحيوانات.







وأكد البسومي خلال برنامج الحياة اليوم للإعلامية لبني عسل المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين أن سعر الكليو الحي من اللحوم سيتراوح ما

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بين 50 إلى 52 جنيها.وحذر نقيب الجزارين المواطنين من التعرض للاحتيال وأخذ أضحية مريضة؛ مشددا علي ضرورة الكشف علي الأصحية قبل شرائها لتجنب التعرض لخطر الأمراض المنتشرة مثل فيروس كورونا.