أسرع حيلة للتخلص من انسداد البالوعة



انسداد البالوعة انسداد البالوعة





تشتكى أغلب السيدات من مشكلة انسداد البالوع، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، لذلك نسهل على ربة المنزل بتحضير الكور السحرية للتخلص من الرائحة السيئة وانسداد البالوعة.



وقدم موقع «diynatural» حلا سهلا للسيدات اللاتي يواجهن مشكلة كبيرة في تنظيف منازلهن عبر استخدام الكور السحرية التي يمكننا أن نعدها بكل سهولة لتقضي بشكل كامل على الرائحة السيئة.

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الأدوات:½ كوب صودا الخبيز½ كوب حمض الستريك½ كوب نشا ذرةماءكيس بلاستيكي25 قطرة زيوت عطريةملعقة بلاستكيةطريقة التحضير:نخلط صودا الخبيز مع حمض الستريك ونشا الذرة.يضاف لهما الماء ويوضع الخليط داخل كيس بلاستيك.نقوم بخلطهما معا حتى تتحول إلى عجين متماسك، ويجب عدم الإفراط في استخدام الماء حتى لا يفسد.نضع قطرات الزيوت العطرية على الخليط.بالملعقة نقوم بأخذ أجزاء من الخليط ووضعها على الأوراق المانعة للالتصاق.يترك الخليط لمدة يوم كامل حتى يجف.طريقة الاستخدام:توضع الكرات الصغيرة داخل فوهة الحمام أو الحوض.تترك لفترة حتى تتفاعل مع الماء وتخرج مكوناتها.بعد ذلك نترك الماء يتدفق للحمام وبذلك نكون انتهينا.