بدأ الكثيرون في الإقبال علي شراء لحم العيد وقدم الدكتور مروان سالم اخضائي التغذية العلاجية، كيفية اختيار وحفظ وطهى اللحمة قبل عيد الأضحى.
أولا لابد اختيار اللحمة الطازجة ولايكون عليها اي طبقة لزجة او رائحة كريهة ويفضل عدم غسل اللحمة لان غسيل اللحمة تجعلها تفقد كل المحتوى المائي او السائل الاحمر الموجود بين العضلات وهذا السائل يحتوى على الميوجلوبين ويحتوى على كافة البروتينات والفيتامينات أيضا.
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كما نوه مراون بعدم ذبح عجل امام اخر لان الذبيحه تفزع وتخاف وسوف يظهر هرمون الادرينالين في اللحمة ممنوع ايضا وضع اللحمة في اكياس وكتمها بدون تهويه لمدة ٢٠ دقيقه تحت التكييف.
ممنوع تعليق اللحمة في الهواء مدة طويله لان يحدث تأكسد للكوليستيرول الموجود ويصبح كوليستيرول مؤكسد خطير من الممكن ان يتسبب في جلطات.
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التعليقات على قبل العيد.. 5 محظورات قبل شراء وتخزين اللحم
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