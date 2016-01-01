قبل العيد.. 5 محظورات قبل شراء وتخزين اللحم



شراء وتخزين اللحم شراء وتخزين اللحم



بدأ الكثيرون في الإقبال علي شراء لحم العيد وقدم الدكتور مروان سالم اخضائي التغذية العلاجية، كيفية اختيار وحفظ وطهى اللحمة قبل عيد الأضحى.

أولا لابد اختيار اللحمة الطازجة ولايكون عليها اي طبقة لزجة او رائحة كريهة ويفضل عدم غسل اللحمة لان غسيل اللحمة تجعلها تفقد كل المحتوى المائي او السائل الاحمر الموجود بين العضلات وهذا السائل يحتوى على الميوجلوبين ويحتوى على كافة البروتينات والفيتامينات أيضا.



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كما نوه مراون بعدم ذبح عجل امام اخر لان الذبيحه تفزع وتخاف وسوف يظهر هرمون الادرينالين في اللحمة ممنوع ايضا وضع اللحمة في اكياس وكتمها بدون تهويه لمدة ٢٠ دقيقه تحت التكييف.



ممنوع تعليق اللحمة في الهواء مدة طويله لان يحدث تأكسد للكوليستيرول الموجود ويصبح كوليستيرول مؤكسد خطير من الممكن ان يتسبب في جلطات.

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ثانيا الحفظ بالثلاجه لمدة ٢٤ل ٤٨ ساعة والفريزر للمدد الطويلة في اكياس تفريز ذات سمك يستحمل البرودة الشديدة ايضا ملحوظة هامة عند فك اللحمة من التجميد لابد من وضع بالثلاجه لمدة ساعة وبعد ذلك عمل صدمة لها على النار مباشرة لغلق المسام والمحافظة على المحتوى المائي.ثالثا للتفرقة مابين انواع اللحوم الكندوز الكبير نبيتى غامق يأخذ سوا كثير علي النار اما الاحمر كندوز صغير الوردى لحمة بتلو.ايضا لون الدهن اذا كان لونه اصفر يكون بقرى واذا لونه ابيض يكون جاموسي واذا لونه اصفر نحاسي ابعد عنه لان ذلك يدل علي انه لحم حمير.رابعا مريض الكبد يقلل الكميات هو ومريض النقرس وايضا مرضي القولون العصبي ابتعد عن اللحوم بكثرة.خامسا خطأ شائع وضع الملح على اللحمة اثناء عملية التتبيل لان الملح يسحب المحتوى المائى خارج اللحمة وبيمنع دخول اى توابل لذلك لابد من وضع الملح اخر حاجة.