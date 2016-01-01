

التعليم : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 .. بعد العيد التعليم : ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2020 .. بعد العيد



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العمل في كنترولات الثانوية العامة يسير بشكل منظم و دقيق كأنها خلية نحل يتشارك فيها الجميع من اجل انجاز مهمة التصحيح على أكمل وجه وبدون أي أخطاء حتى يأخذ كل طالب حقه كاملا.



وقال نائب وزير التربية والتعليم ، إن نسب النجاح مبشرة جدا، مشيرا إلى أن اعداد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية مرتفعة وهذا امر مبشر جدا .



وأضاف نائب وزير التعليم ، أن نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد عيد الاضحى المبارك ، مشيرًا إلى أن جميع العاملين بكنترولات الثانوية العامة سيحصلون على اجازة في عيد الاضحى تتوقف خلالها اعمال التصحيح ، ثم يعود العمل مرة اخرى بعد اجازة العيد ، لتتم عمليات المراجعة و رصد الدرجات استعدادا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، واعلانها رسميا للجميع.

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وشدد نائب وزير التعليم ، على أن الوزارة لن تطلب من العاملين بكنترولات الثانوية العامة الاستعجال في عمليات التصحيح للاسراع في اعلان نتيجة الثانوية العامة ، مشيرًا إلى أن التعجل في هذا الامر لن يكون في صالح ابنائنا الطلاب.وكان قد انتهى اليوم ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2020 ، حيث أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة "الجبر والهندسة الفراغية" بإجمالي 103 ألف و315 طالب/طالبة، داخل 1982 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، بإجمالي 709 طالب في عدد من لجان الجمهورية.وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.