3 أسباب لإصابة مريض السكر بتورم القدمين

أكد الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن تورم القدمين من المشكلات المرضية التي تتعدد أسبابها ولكن في حال إصابة مريض السكر سيكون السبب على الأغلب مرتبط بارتفاع مستويات السكر بالدم، وهو ما ينبغي العمل على علاجه بشكل سريع حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة تصل إلى الإصابة بتقرحات القدم وغرغرينا وربما بتر القدم.
وأضاف " الدالي"، أن هناك ثلاثة أسباب هي الأكثر شيوعًا عند إصابة مريض السكر بتورم القدم، يتمثل السبب الأول في ضعف الدورة الدموية الذي يعاني منه مريض السكري نتيجة عدم قدرة جسمه على استخدام الأنسولين بصورة صحيحة بما يؤدي إلى إتلاف بطانة الأوعية الدموية والإصابة باحتباس السوائل في الساقين والقدمين والكاحلين.
وأوضح أن السبب الثاني وراء إصابة مريض السكر بتورم القدم ، مؤكدا أن الإصابات السابقة في القدم ربما تؤدي إلى تورمها خاصًة وأن مريض السكر يعاني من بطء تعافي الإصابات، أما السبب الثالث هو الإصابة بالتلف العصبي في الأطراف السفلية والناتج عن ارتفاع السكر بالدم وهو ما يسبب خدر وتنميل وفقدان الإحساس بالقدمين.
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