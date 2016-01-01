احترس.. ليس علامة نوبة قلبية.. ألم الصدر عرض شائع للقلق



ألم الصدر ألم الصدر





ألم الصدر هو عرض شائع للقلق ونوبات الهلع، في كل عام، ما يقرب من 790،000 شخص في الولايات المتحدة لديهم النوبات القلبية، و12 - 16% من السكان سوف يعانون من آلام في الصدر خلال حياتهم.



ومع ذلك، ليست كل حالات ألم الصدر علامات على نوبة قلبية، في بعض الأحيان تكون هذه الأعراض المزعجة والمؤلمة والمخيفة من أعراض القلق.

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في الواقع، تشير الدراسات إلى أن واحدًا من كل أربعة أفراد يبحثون عن علاج لألم الصدر يعاني بالفعل من اضطراب الهلع، وفقا لما نشره موقع، mediacl news today.أعراض آلام الصدر والقلق:الشعور بالإغماء وآلام في الصدر والدوخة من أعراض القلق ونوبات الهلع.غالبًا ما يتم وصف ألم الصدر بالقلق على أنه إحساس حاد بالطعن يبدأ فجأة، حتى لو كان الشخص غير نشط. ومع ذلك، قد يشعر الشخص بالتوتر أو القلق بالفعل قبل أن يبدأ ألم الصدر.عادة ما يستمر ألم الصدر الناجم عن القلق أو نوبة الهلع حوالي 10 دقائق ، ولكن يمكن أن تستمر الأعراض الأخرى لمدة تصل إلى ساعة.تشمل الأعراض الشائعة للقلق ونوبات الهلع ما يلي:دوخةشعور بالاغماءضيق في التنفسيرتجفتغيرات في درجة حرارة الجسمالشعور بالخروج عن السيطرة على الوضعخدر وتعرق في القدمين واليدينألم صدرخفقان القلبألم الصدر القلق أكثر شيوعًا في نوبات الهلع التي تحدث بسرعة. تم الإبلاغ عن ألم في الصدر كعرض من أعراض نوبة ذعر واحدة فقط من أصل عشرة تتطور ببطء.ألم في الصدر القلق مقابل أمراض القلبقد يتطور ألم الصدر الناجم عن القلق في كثير من الأحيان عندما يكون الشخص في حالة راحة وسيبقى في الصدر فقط.في حين أن هناك أوجه تشابه بين ألم الصدر القلق وألم بسبب أمراض القلب، هناك بعض الاختلافات الكبيرة.غالبًا ما يتطور ألم القلق في الصدر عندما يكون الفرد في حالة راحة، بينما يتطور ألم النوبة القلبية في الغالب عندما يكون الشخص نشطًا.غالبًا ما ينتقل ألم النوبة القلبية من الصدر إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الفك والكتفين والذراعين، ولكن يبقى ألم الصدر الناجم عن القلق في الصدر.يميل ألم الصدر القلق إلى التطور بسرعة ثم يتلاشى بسرعة إلى حد ما، غالبًا في غضون 10 دقائق، ولكن ألم حالة القلب يبدأ ببطء ويزداد تدريجيًا.قد يشعر ألم الصدر بالقلق أيضًا أكثر حدة من الألم الناجم عن النوبة القلبية، التي يصفها الناس غالبًا بأنها ضغط شديد.في حين أن اضطرابات الهلع أكثر شيوعًا عند النساء، إلا أن الأزمات القلبية أكثر شيوعًا لدى الرجال.أسباب ألم الصدر الناجم عن القلقيمكن أن يكون ألم الصدر الناجم عن القلق ناتجًا عن آليات لا تتعلق بالجهاز القلبي، أو آليات مرتبطة بالجهاز القلبي، أو عن طريق كليهما.تشمل الآليات التي لا ترتبط بنظام القلب ولكنها لا تزال تسبب آلامًا في الصدر ما يلي:فرط التنفس: يمكن أن يؤدي التنفس السريع إلى انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم، مما يتسبب في الدوار والوخز في الأطراف.خلل المريء: تتطور هذه الحالة عندما تصبح تقلصات المريء غير منتظمة.يمكن أن تؤدي نوبات الهلع إلى ردود فعل جسدية في نظام القلب مما يؤدي إلى ألم في الصدر. وتشمل هذه:تشنجات الشريان التاجيزيادة الطلب على الأكسجين في القلبزيادة ضغط الدمزيادة مقاومة الأوعية الدموية الصغيرة في القلبزيادة معدل ضربات القلبقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من القلق أيضًا من أمراض القلب أو مشاكل في القلب يمكن أن تتفاقم بسبب نوبة الهلع.