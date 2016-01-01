بالأرقام.. خفض درجات القبول بالتعليم الفني في 5 مدارس بالقليوبية



خفض درجات القبول بالتعليم الفني خفض درجات القبول بالتعليم الفني

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي الصناعي للعام الدراسي 2020 /2021 بخمس مدارس بالثانوي الصناعي بناء على مذكرة طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.



جاء ذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور والطلاب، وجرى تخفيض الحد الأدنى ليكون كالتالي: مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين 220 بدلا من 240 درجة ومدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي صناعي بنات 220 بدلا من 235 ومدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز صناعي بنات 220 بدلا من 230 درجة ومدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين 210 درجات بدلا من 230 درجة ومدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بيجام 225 درجة بدلا من 235 درجة.



وأشار المحافظ إلى أن النزول بالحد الأدنى تم بعد إجراء دراسة مستفيضة لإعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول، حفاظا على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

قد يعجبك أيضا...

وكان طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية قد قرر البدء فى تلقى قبول ملفات الطلاب بالصف الأول الثانوى اعتبارا من 22 يوليو القادم وحتى يوم الخميس 12 أغسطس.وأوضح عجلان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن القبول يتم طبقا للتوزيع الجغرافى مؤكدا أنه تم تشكيل لجان مختصة لاستلام الملفات بكل مدرسة بإشراف مدير عام الإدارة التعليمية ومديرى المدارس الثانوية بالإداراة.