وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، على أن تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب انتهاء اختبارات.
وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى صباح اليوم الثلاثاء برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
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التعليقات على الأعلى للجامعات يعلن بدء اختبارات القدرات 8 أغسطس المقبل
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