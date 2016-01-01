فيديو جراف.. مجلس النواب يوافق على إرسال قوات الجيش خارج الحدود المصرية

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صورة الخبر: مجلس النواب
مجلس النواب


دعا الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية عملًا بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، حضرها 510 من أعضاء المجلس، وذلك في مساء الاثنين 20 يوليو الجاري، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

حضر الجلسة التاريخية وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ما تم خلال الجلسة من خلال الفيديوجراف التالي.

المصدر: elbalad

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