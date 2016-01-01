أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

وجبة الفطار من الوجبات الضرورية التي ينصح بها الأطباء دائما، فهي تعمل على تنشيط الجسم والذاكرة، كما أنها تقوي المناعة بشكل كبير.
وقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الطعمية بالبيض، وهي تعتبر أسرع فطار.
المكونات:
عجينه الطعمية.
2 بيض مسلوق ومقطع حلقات.
زيت غزير للقلي,
ملعقة كزبره ناشفه.
رشة سمسم.
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