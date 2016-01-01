أسرع فطار.. طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق

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الطعمية بالبيض المسلوق

وجبة الفطار من الوجبات الضرورية التي ينصح بها الأطباء دائما، فهي تعمل على تنشيط الجسم والذاكرة، كما أنها تقوي المناعة بشكل كبير.

وقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل الطعمية بالبيض، وهي تعتبر أسرع فطار.

المكونات:
عجينه الطعمية.
2 بيض مسلوق ومقطع حلقات.
زيت غزير للقلي,
ملعقة كزبره ناشفه.
رشة سمسم.

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طريقة عمل الطعمية بالبيض المسلوق:
1- قومي بتشكيل عجينة الطعمية.
2- أضيفي فيها حلقة من البيض المسلوق وقومي بتغطيتها بقطعه من العجينه.
3- رشي الوجه سمسم.
4- ضعيها في زيت غزير.
5- رش الكزبرة الناشفة.

المصدر: elbalad

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