من الألف للياء.. طريقة عمل الممبار قبل عيد الأضحى



طريقة عمل الممبار طريقة عمل الممبار

الممبار هو إحدى أكلات التي تحضرها ربة المنزل لتناولها في عيد الأضحى، ولذلك نقدم لكِ اليوم طريقة عمل الممبار:



المقادير:



1/2 كيلو ممبار

2 ملعقة كبيرة خل

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للحشو :2 ملعقة كبيرة زيت3 بصل مفروم ناعم2 فص ثوم مفروم ناعم2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم (معجون)1 ملعقة كمون مطحون صغيرة1 ملعقة كزبرة مطحونة صغيرة1/2 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة1/2 ملعقة صغيرة شطة ناعمة (اختياري)ملح و فلفل1/2 كوب بقدونس مفروم1/2 كوب كزبرة خضراء مفرومة1/2 كوب شبت مفروم2 كوب أرز مصري مغسوللسلق الممبار :2 كوب عصير طماطم3 ورق غار (لاورا)2 قرنفل صحيح2 حبهان (هيل) صحيح4 معلقة كبيرة سمن وزيت للقلىطريقة التحضير :– تُقطع الفوارغ إلي قطع متساوية بطول 15 سنتيمترًا تقريبًا.– تُقلب تحت الماء حتى يُصبح الجزء الداخلي هو الخارجي.– تُنقع الفوارغ في ماء و2 ملعقة كبيرة من الملح لمدة 10 دقائق ثم تُشطف.– يُُكحت بالسكين إلى الخارج من جميع الجهات حتى تصبح نظيفة تماما .– تُنقع مرة أخري في ماء وخل لمدة 10 دقائق ثم تُنظف مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة.– تُخلط مكونات الحشو في وعاء عميق مع تتبيلها جيدًا وتقليبها حتى تتداخل كل المكونات.– تُحشى الفوارغ بالحشو وتربط بالخيط من الأطراف مع مراعاة ترك الجوانب فارغة وعدم ملؤها تمامًا.– يُوضع ماء مع عصير الطماطم في وعاء على نار متوسطة ويُتبل بالملح والفلفل وورق الغار والقرنفل والحبهان (الهيل).– يُترك الماء حتى يبدأ في الغليان وتُضاف الفوارغ المحشية حتى تبدأ في الغليان مرة أخرى ثم تُخفف الحرارة و يُترك لمدة 45 دقيقة حتى تمام النضج.– يُرفع الممبار من الماء ويُترك جانبا” مع تجفيفه قليلًا.– يُسخن الزيت والسمن في مقلاة على نار متوسطة و تُحمر قطع الممبار حتى تأخذ اللون الذهبي من كل الجهات ثم تُرفع على منشفة ورقية .– يُزال الخيط ويُقطع الممبار ويقدم ساخنا,,وبالصحة والهنا,,,,ملحوظة :يُمكن حشو جزء أطول ولكن يُراعى عدم ملئها تمامًا بالحشو حتى لا تفتح عند التسوية عندما يتشرب الأرز من السائل ويتضاعف حجمه.