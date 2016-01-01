على طريقة المطاعم.. أجنحة الدجاج المتبلة

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أجنحة الدجاج

تعد اجنحة الدجاج من ارخص الاكلات التى تستطيع المراة من خلالها تقديم وجبة مغذية واقتصادية لعائلاتها لكنها فى نفس الوقت يمكن ان تصنع منها وجبة شهية تجعل الاطفال والكبار يرغبون فى تناولها دائما.

ويقدم موقع "food.ndtv " خطوات عمل أجنحة الدجاج المتبلة بمذاق شهى على طريقة المطاعم.
وقت التحضير: ساعتان
وقت الطهي: 30 دقيقة

مكونات أجنحة دجاج:
6-8 أجنحة دجاج
4-6 فصوص الثوم
رشة زنجبيل
10-12 أوراق الكاري
2 ملعقة كبيرة بودرة فلفل
2 ملعقة صغيرة بودرة كمون
1 ملعقة كبيرة مسحوق كزبرة
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
1 ملعقة صغيرة مسحوق فلفل
4 ملاعق كبيرة عصير ليمون
4 ملاعق كبيرة دقيق
4 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز
ملح للتذوق
زيت للقلي

- طريقة عمل اجنحة الدجاج:
اطحن الثوم والزنجبيل وأوراق الكاري في الخلاط واهرسها جميعا.
خذ جميع المكونات في وعاء واخلط جيدا واتركيه مدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين.
تقلى حتى تصبح ذهبية يصفى ويقدم

المصدر: موقع "food.ndtv "

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