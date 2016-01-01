يشتهر عيد الأضحى بتقديم وتناول الأصناف المختلفة من لحوم الأضاحى، ولأنه ليس في استطاعة الجميع شراء حيوان وذبحه فيضطر البعض لشراء اللحوم من المجازر .. فكيف نفرق بين الأنواع السليمة و المغشوشة أو الفاسدة.
وقالت الدكتورة سماح نوح ، رئيس قسم بيطرى ، يجب شراء اللحوم من مكان مضمون وموثوق حتى نجنب أنفسنا الشك والحيرة ولكن بصفة عامة يمكن التمييز بين اللحمة السليمة والمغشوشة بعدة طرق، هي:
- لون اللحم وردي فاتح خالي من أي ألوان داكنة أو سوداء أو زرقاء، مذبوح بالمجازر عن طريق رؤية ختم الذبح، والختم الحقيقي ثابت ولا يسيح علي الذبيحة بمعنى مثلا مربع او مدور او مثلث مطبوع مكانه وليس سائح يشبه الكحل، أما الختم المزور فيشبه الألوان السائحة أو الكحل السائح يعني كان الأختام خريطة على اللحم.
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التعليقات على قبل العيد .. 5 طرق للتمييز بين اللحمة السليمة والمغشوشة
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