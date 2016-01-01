ورد عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للأزهر الشريف على فيس بوك، سؤال يقول صاحبه "أيهما أولى عمل سنة الأضحية هذا العام أم سداد الدين؟".
وأجاب الدكتور سعيد عامر، أحد علماء الأزهر الشريف، بأن الأُضْحِيَّة سنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها.
وأشار إلى أنه، إذا كان المضحي لديه القدرة على الأضحية ويعلم أنه قادر على سداد الدين فيجوز له الأضحية أما إذا لم يكن قادرا على الوفاء بالاثنين معا فيجب سداد الدين أولا.
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التعليقات على أيهما أولى.. سداد الديون أم ذبح الأضحية؟ الأزهر يجيب.. فيديو
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