شاهد.. خالد الجندى: الدين أمانة في عنق كل مسلم.. ولا يجوز اتهام الناس بالكفر

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صورة الخبر: الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الدين أمانة شخصية من عند الله في رقبة كل مسلم.

وأوضح «الجندي» في حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه لا أحد له الحق في إجبار الناس على الدين، مُستشهدًا بقول الله تعالى: «فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُسيْطِرٍ».

وأوضح: «كل شخص مسؤول عن نفسه، يعنى ممكن تقول لى أنا عايز أفطر عشان مريض، أنت أدرى بنفسك وسيحاسبك الله على هذا، ومفيش حاجة أسمها حراس العقيدة، دول نصابين، الله من يحاسب فقط، ولا يجوز اتهام الناس بالكفر».

وفي حديث آخر، شدد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ضرورة فعل الخيرات وعدم تأخيرها إلى بعد الممات، مستفهمًا: لماذا نترك الخير كله في يد الورثة.

وتابع: هناك قصة من التراث الإسلامي.. يحكي فيها أن هناك رجلًا غنيًا جدًا في زمن العبودية كان لديه غلام يجتهد بشدة في عمله وقرر الغني مكافأة الغلام وعتقه من العبودية بعد موته وكتابة الحرية له في وصيته الخاصة بعد موته.. تفاجأ الغني بأن الغلام تراجع عن أداء واجباته كما كان يفعلها من قبل.. فسأله الغني متعجبًا لما أيها الغلام تراجعت عن نشاطك الشديد.. ليرد أنه كان لا يدخر أي جهد في مساعدة الغني لكن قرر الغني أن يكافئ الغلام بعد موته وليس الأن مما صنع في نفس الغلام نوعا من الظلم من قبل سيده لتأجيله لحق الغلام.. فتعرف الغني علي الخطأ الذي وقع فيه وقرر مكافأة الغلام فورًا».


واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، قائلًا: "افعل الخير في حياتك ولا تؤجله لوصيتك.. أصنع الخير الآن ولا تنتظر الورثة".

المصدر: elbalad

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