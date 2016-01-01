السعودية: وقفة عرفة الخميس وعيد الأضحى الجمعة



وقفة عرفة الخميس وقفة عرفة الخميس

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، أن وقفة عرفة الخميس 30 يوليو، وعيد الأضحى الجمعة 31 يوليو.



وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العُليا بمقرها بمدينة الرياض جلسة مساء الاثنين 29 من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة، وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم".



وتابع البيان "بذلك يكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة ثلاثين يوماً، وبعد غد الأربعاء الأول من شهر ذي الحجة – حسب تقويم أم القرى- الموافق 22 يوليو/تموز 2020م هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1441هـ، والوقوف بعرفة يوم الخميس 9 من شهر ذي الحجة، ويوافق 30 يوليو/تموز، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

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يشار إلى أن حجاج بيت الله الحرام، الذين انطبقت عليهم المعايير والشروط الصحية لحج هذا العام 1441 هجرية، بدأوا مباشرة إجراءات العزل المنزلي الذي يستغرق 7 أيام، وذلك وفق البروتوكول الصحي المعتمد للحج من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لمكافحة جائحة كورونا.