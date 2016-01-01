ناسا ترغب في التعاون فضائياً مع الإمارات بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل

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ناسا ترغب في التعاون فضائياً مع الإمارات بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل

قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتوجيه التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل الفضائي الذي انطلق قبل ساعات في رحلة تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ.

ناسا تهنئ الإمارات بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل
حيث قام مدير الوكالة، جيمس بريدنستين، بتهنئة الإمارات على هذا الإنجاز الرائع في بيان له على موقع وكالة ناسا، والذي جاء فيه: "أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ مسبار الأمل.. يمثل اليوم تتويجاً للعمل الجاد والتركيز والتفاني، فضلاً عن بداية رحلة الإمارات إلى المريخ، بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر. تم تسمية هذه المهمة بشكل ملائم، لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم".

وتابع قائلاً: "نحن معجبون بالسرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب.. وبالإضافة إلى هذا، فإن تفانيكم في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها الأمل علناً، يمثل قيم الوحدة والسلام والشفافية، التي ستكون مهمة للغاية حيث تتحرك البشرية أبعد من ذلك في النظام الشمسي."

ناسا تتحدث عن شراكات مستقبلية مع الإمارات في مجال الفضاء
وأضاف: "نحن جميعاً في وكالة ناسا متحمسون لاحتمالات إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدار أرضي منخفض من خلال برنامج Artemis، على القمر وحوله، مع الوجهة النهائية للمريخ".

إطلاق مسبار الأمل بنجاح
جدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت مساء أمس، الأحد، مسبار الأمل الفضائي نحو المريخ، حيث تم وضع المسبار على صاروخ ياباني من طراز إتش-2 إيه، وتم إطلاقه من مركز تانيغاشيما الفضائي جنوبي اليابان، وذلك بعد أن تم تأجيل المهمة يوم الأربعاء الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة.

وتعتبر هذه هي أول مهمة عربية بين الكواكب، حيث تم تصنيع المسبار بالكامل بأياد إماراتية، وقد قال عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "مسبار الأمل مشروع تاريخي يقف خلفه شعب الإمارات ويترقبه مئات الملايين حول العالم".

المصدر: القيادي

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