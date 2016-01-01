قامت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا بتوجيه التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل الفضائي الذي انطلق قبل ساعات في رحلة تاريخية لاستكشاف كوكب المريخ.
ناسا تهنئ الإمارات بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل
حيث قام مدير الوكالة، جيمس بريدنستين، بتهنئة الإمارات على هذا الإنجاز الرائع في بيان له على موقع وكالة ناسا، والذي جاء فيه: "أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ مسبار الأمل.. يمثل اليوم تتويجاً للعمل الجاد والتركيز والتفاني، فضلاً عن بداية رحلة الإمارات إلى المريخ، بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر. تم تسمية هذه المهمة بشكل ملائم، لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم".
وتابع قائلاً: "نحن معجبون بالسرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الإمارات، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب.. وبالإضافة إلى هذا، فإن تفانيكم في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها الأمل علناً، يمثل قيم الوحدة والسلام والشفافية، التي ستكون مهمة للغاية حيث تتحرك البشرية أبعد من ذلك في النظام الشمسي."
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التعليقات على ناسا ترغب في التعاون فضائياً مع الإمارات بعد نجاح إطلاق مسبار الأمل
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