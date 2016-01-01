مرض خطير يسببه الطقس الحار

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مرض خطير يسببه الطقس الحار

إذا كنت تعاني من التهاب حاد في الحلق وحمى شديدة وآلام في المفاصل وصداع، فيجب عليك استشارة الطبيب.

حثت طبيبة روسية على عدم نسيان الأمراض الخطيرة الأخرى على خلفية وباء فيروس كورونا.

وأوضحت الطبيبة المعالجة الروسية، تاتيانا رومانيتكو أنه في الصيف، بسبب الطقس الحار، ونتيجة تناول المشروبات الباردة واستخدام مكيفات الهواء، تحدث نزلات البرد.
وقالت رومانيتكو: "في عصر الوباء، نحمي أنفسنا من عدوى واحدة. عندما تسوء صحتنا، نقوم بإجراء تحليل للكشف عن فيروس كورونا ونهدأ إذا كانت نتائجه سلبية".
في مقابلة مع URA.RU، شددت رومانتينكو على أن التهاب اللوزتين هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا في الصيف. إذا كنت تعاني من التهاب حاد في الحلق وحمى شديدة وآلام في المفاصل وصداع ، فيجب عليك طلب المساعدة من الطبيب.
وأضافت الطبيبة أن العلاج الذاتي لإلتهاب اللوزتين يمكن أن يسبب مضاعفات ويؤدي إلى التهاب القلب وأمراض المفاصل والكليتين.

المصدر: سبوتنيك

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