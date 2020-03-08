استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 20 -7- 2020 وفقًا للبنك المركزي المصري، حيث استقر سعر الدولار ليسجل 15.91 جنيه للشراء، و 16.01 جنيه للبيع.
وبحسب البنك المركزي المصري ارتفع سعر اليورو ليسجل 18.18 جنيه للشراء، و18.31 جنيه للبيع، واستقر سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.00 جنيه للشراء، و 20.12 جنيه للبيع.
واستقر سعر اليوان الصيني ليسجل 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 16.95 جنيه للشراء، 17.07 جنيه للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.87 جنيه للشراء، و 14.97 جنيه للبيع.
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التعليقات على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الاثنين 20-7-2020
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