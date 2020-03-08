أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح نوعًا أخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي بالإضافة إلى المتوفر حاليًا وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ذلك الطرح يأتي تماشيًا مع ما قد تم إعلانه مسبقًا من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.
وأكدت أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.
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التعليقات على التموين: كمامات جديدة بـ6 جنيهات على البطاقات التموينية
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