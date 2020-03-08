

التموين: كمامات جديدة بـ6 جنيهات على البطاقات التموينية التموين: كمامات جديدة بـ6 جنيهات على البطاقات التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح نوعًا أخر من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك النهائي بالإضافة إلى المتوفر حاليًا وبسعر 8.5 للمستهلك النهائي.



وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن ذلك الطرح يأتي تماشيًا مع ما قد تم إعلانه مسبقًا من جانب الوزارة بأنه سيتم توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.



وأكدت أن كافة الأصناف المعروضة تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ولضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية.

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وذكرته أنه تم طرح هذه الكمامات كمرحلة أولى اعتبارًا من اليوم في محافظات (قنا، البحر الأحمر، الأقصر، اسوان) وتتولى الشركة المصرية لتجارة الجملة توزيعها على المنافذ التموينية تمهيدًا لصرفها للمواطنين، وإذ تؤكد الوزارة بأن هناك أنواع أخرى سيتم طرحها الفترة القادمة وفقًا للأسعار التي تتناسب مع كافة الشرائح المجتمعية.وتؤكد وزارة التموين بأن طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًا للمواطنين وبحد أقصى ٢ كمامة لكل بطاقة تموينية، وأن زيادة الكميات المطروحة من الكمامات سيكون بشكل تدريجي ومرحلي وذلك في ضوء معدل التوريد من المصانع لمخازن شركتي الجملة (العامة / المصرية).