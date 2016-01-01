

مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 تنطلق رسمياً مازيراتي جيبلي هايبرد 2021 تنطلق رسمياً

المربع نت – مازيراتي عازمة على دخول العصر الكهربائي بقوة في الأعوام القادمة، وقد بدأت بالكشف عن جيبلي هايبرد 2021، وهي أول موديل هجين في تاريخ العلامة الإيطالية العريقة.



السيارة تجمع بين محرك 2.0 لتر تيربو 4 سلندر مع محرك كهربائي بقوة إجمالية 330 حصان وعزم 450 نيوتن متر، ما يعني تسارع السيارة إلى 100 كم\س في 5.7 ثانية بسرعة قصوى 254 كم\س، مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات.



جميع موديلات جيبلي 2021 الهجينة والقياسية ستحصل على تصميم خارجي محدث، مع تميز نسخة الهايبرد بلمسات زرقاء حول فتحات الهواء الجانبية والمكابح، بينما حصلت السيارة على شاشة لمسية 10 إنش لنظام المعلومات الترفيهية مع تطبيق للهاتف لمراقبة السيارة ومتابعة أي تحديثات برمجية.

ويُذكر أن جيلي ستكشف عن MC20 سوبركار الجديدة في سبتمبر القادم، متبوعة بـ SUV صغيرة جديدة مبنية على ستيلفيو في بداية 2021، مع طرح جران توريزمو المحدثة لاحقاً خلال 2021، والتي ستكون أول سيارة كهربائية في تاريخ العلامة.











