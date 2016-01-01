المربع نت – شوقت صانعة السيارات الكورية الجنوبية سانج يونج موتور لأول سيارة كهربائية لها، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في النصف الأول من 2021.
تعتمد الـ SUV الكهربائية متوسطة الحجم والتي تحمل اسم E100 الرمزي داخل الشركة، على لغة تصميم جديدة كلياً، مع استخدام مواد جديدة والاهتمام بالمزايا الأكثر طلباً في الأسواق، كما تتمتع بتصميم ديناميكي يوفر تجربة قيادة مميزة داخل المدن.
ولتحقيق أقصى قدر ممكن من كفاءة استهلاك الوقود، فقد حصلت على غطاء محرك من الألومنيوم بالكامل لأول مرة من سانج يونج، إلى جانب شبك أمامي خفيف الوزن، كما تم تحسين مركز ثقل السيارة.
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التعليقات على نظرة أولى على سيارة سانج يونج الكهربائية القادمة
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