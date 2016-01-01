

نيسان ماجنيت أصغر كروس أوفر تنكشف رسمياً نيسان ماجنيت أصغر كروس أوفر تنكشف رسمياً

كشفت نيسان الرائدة في صناعة السيارات بشكل رسمي عن سيارة ماجنيت Magnite والتي تعتبر أصغر كروس أوفر تنتجها الشركة اليابانية.



وتطمح نيسان إلى إنتاج سيارة ماجنيت الاختبارية قبل نهاية العام الجاري على أن تطرح في الأسواق في عام 2021.



وكان من المفترض أن تحمل سيارة ماجنيت علامة داتسون التجارية ولكن بعد تغيير الأوضاع الأخيرة وإعادة الهيكلة تقرر ظهورها بعلامة نيسان.

استلهام التصميم الخارجي لماجنيتنيسان ماجنيت أصغر كروس أوفر تنكشف رسمياًواستلهمت نيسان التصميم الخارجي لماجنيت الاختبارية من سيارة كيكس التابعة لنفس الشركة وذلك من خلال التشابه في المصابيح الأمامية، فيما تظهر السيارة بشبك أمامي ومصابيح نهارية كبيرة تشعر من يراها بأنها تحمل روح تصميمات داتسون رغم وجود شعار نيسان عليها.محركات ماجنيتكشفت شركة نيسان موتور اليابانية الرائدة في صناعة السيارات عن صور تشويقية لسيارة ماجنيت الاختبارية التي تنتمي إلى فئة الاستخدامات المتعددة "SUV".توقعات عن ماجنيتنيسان ماجنيت أصغر كروس أوفر تنكشف رسمياًوتتحدث صحيفة "أوتوكار الهندية" أن طراز ماجنيت سيكون أصغر السيارات التي أنتجتها شركة نيسان بشكل عام حوال العالم إذ لا يصل طولها إلى أربعة أمتار.واعتبرتها الصحيفة سيارة مناسبة إلى السوق الهندي من حيث الحجم، خاصة وأن نيسان تخطط لطرحها هناك بشكل أولي قبل أن تتوسع في نشرها في الأسواق العالمية.محركات ماجنيتوتمد نيسان طراز ماجنيت بخيارين من المحركات، الأول وهو الإصدار القياسي سيكون محرك من ثلاثة اسطوانات بسعة 1.0 لتر تنفس طبيعي ويولد قوة 72 حصان مثل المحرك الذي يستخدم في موديل رينو تريبر، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من خمس سرعات، كما توفر نيسان ماجنيت بناقل حركة أوتوماتيكي بشكل اختياري للطراز القياسي.فيما سيكون المحرك الثاني أكثر قوة وسيكون مكوناً من محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو بسعة 1.0 لتر وبقوة 95 حصان مع ناقل حركة يدوي من خمس سرعات أو CVT.ومن المتوقع أن تطرح نيسان سيارتها الـSUV الجديدة ماجنيت في السوق الهندي في شهر يناير من عام 2021.ولم تحدد نيسان هل سيتم طرح ماجنيت بشكل حصري في السوق الهندي أن أنها ستوزع على أسواق عالمية أخرى.بحث نيسان عن استعادة التوازننيسان ماجنيت أصغر كروس أوفر تنكشف رسمياًوتبحث شركة نيسان عن استعادة التوازن مجدداً بعد الخسائر الضخمة التي تكبدتها الشركة في عام 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي تعد الأسوأ منذ 11 عاماً.كما تخطط نيسان لطرح 7 موديلات جديدة للمرة الأولى في قارة إفريقيا خلال العامين المقبلين بحثاً عن توسيع سوقها وزيادة مبيعاتها للتعافي من آثار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وذكرت وكالة "بلومبرج" أن شينكشي إيزومي المدير الإقليمي لشركة نيسان في إفريقيا تحدث عن عزم الصانع الياباني لطرح 4 موديلات من فئة السيارات متعددة الاستخدامات SUV مع شاحنتين بالإضافة إلى طراز آخر خلال الفترة المقبلة.وربما لا يتوقف الأمر على هذه الطرازات إذ أن نيسان تدرس طرح مزيد من السيارات في إفريقيا رغبة منها في الانتشار بشكل أكبر في القارة السمراء.يأتي ذلك بعد إعلان نيسان استثمارها لثلاثة مليارات راند جنوب إفريقي في البلاد وهو ما يوازي حوالي 174 مليون دولار أمريكي من أجل دعم تصنيع سياراتها في الدولة الإفريقية.وتمكنت نيسان من زيادة إنتاج شاحنتها الخفيفة نافارا عن طريق مصنع يوجد في شمال بريتوريا الواقعة في جنوب إفريقيا للحصول على 65 ألف شاحنة نافارا سنوياً.







