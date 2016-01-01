

8 آلاف جنيه تخفيضاً على أسعار بروتون ساجا 8 آلاف جنيه تخفيضاً على أسعار بروتون ساجا

كشفت شركة أوتو جروب القصراوي، الموزع المعتمد وشريك مجموعة عز العرب للسيارات بوكالة علامة بروتون الماليزية في مصر، عن تخفيض على أسعار الفئة الأوتوماتيك من السيارة بروتون ساجا موديل 2020.



أكد محمد أحمد القصراوي، العضو المنتدب لشركة أوتو جروب القصراوي، أن قيمة الخصم الذي أقرته الشركة على "بروتون ساجا 2020"، تبلغ 8 آلاف جنيه، ليصبح سعر السيارة



الجديد 175 ألف جنيه، بدلاً من 183 ألف جنيه، موضحًا أن العرض ساري لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية.



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قال "القصراوي"، إن التخفيض يأتي في إطار الجهود التي تبذلها "أوتو جروب القصراوي"، لتقديم خدمات مبتكرة تناسب كافة العملاء.التعاون مع كبرى البنوك العاملة في مجال تمويل السيارات لعمل برنامج تمويل مميز للسيارة بمعدل فائدة يبدأ من 7.5% سنوياً.لفت "محمود"، إلى أن البرنامج التمويلي الذي تم الاتفاق عليه، سيكون بدون تأمين وبدون مصاريف إدارية للتيسير على العملاء.وينتمى طراز بروتون ساجا، لفئة السيارات العائلية السيدان الاقتصادية، وتعتمد السيارة على محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 94 حصان، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.