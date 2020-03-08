

النفط يهبط لمخاوف من انتكاس الطلب على الوقود مع تصاعد إصابات كورونا النفط يهبط لمخاوف من انتكاس الطلب على الوقود مع تصاعد إصابات كورونا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، وسط مخاوف من أن يخرج تعافي الطلب على الوقود عن مساره من جراء الارتفاع في وتيرة إصابات فيروس كورونا بأنحاء العالم.



وكان خام برنت منخفضا 36 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 42.78 دولار للبرميل، بعد أن انخفض قليلا الأسبوع الماضي. ونزل الخام الأمريكي 34 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 40.25 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة سنتات الأسبوع الماضي.



أصيب أكثر من 14.5 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وتوفي أكثر من 604 آلاف بمرض كوفيد-19، الذي يتسبب فيه الفيروس، وفقا لحصيلة جمعتها رويترز.

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وقال أفتار ساندو، مدير السلع الأولية في فيليب فيوتشرز، "جائحة فيروس كورونا اللامتناهية قد تجبر الدول على إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل مما سيبطئ النمو الاقتصادي ويكبح الطلب على الطاقة".وفي حين تعافى الطلب على الوقود من تراجع بنسبة 30 بالمئة في ابريل بعد أن فرضت الدول في أنحاء العالم إغلاقات عامة صارمة، فإن استهلاكه مازال دون مستويات ما قبل الجائحة. ويشهد طلب التجزئة الأمريكي على البنزين تراجعا من جديد مع تنامي الإصابات.وانخفضت واردات اليابان من النفط 14.7 بالمئة في يونيو مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته الأرقام الرسمية اليوم. لكن التراجع جاء أقل بكثير من هبوط مايو البالغ 25 بالمئة على أساس سنوي.