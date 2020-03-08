ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع بيانات اقتصادية

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ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع بيانات اقتصادية

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل طفيف عند ختام تعاملات اليوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر المسجلة الأسبوع الماضي، وسط بيانات اقتصادية وبالتزامن مع استمرار تفشي كورونا.

وأظهرت بيانات الميزان التجاري في اليابان، انخفاض الصادرات بنسبة 26.2 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس سنوي، وكذلك تراجعت الواردات.

وجاء أداء الأسهم اليابانية مع انخفاض أسهم قطاع السيارات، حيث أشارت البيانات إلى تراجع الوتيرة السنوية للصادرات إلى الولايات المتحدة.

ورغم البيانات الاقتصادية السلبية، ارتفعت الأسهم بشكل طفيف مع آمال أن يقوم البنك المركزي بشراء صناديق متداولة في البورصة لتعويض الأداء الضعيف.

وفي نهاية جلسة اليوم، ارتفع مؤشر "نيكي" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليغلق عند مستوى 22717.5 نقطة.

كما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.2 بالمائة لينهي التعاملات عند مستوى 1577 نقطة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً مستوى 107.23 ين.

المصدر: مباشر

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