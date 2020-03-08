مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية بشكل طفيف عند ختام تعاملات اليوم الاثنين، لتعوض بعض الخسائر المسجلة الأسبوع الماضي، وسط بيانات اقتصادية وبالتزامن مع استمرار تفشي كورونا.
وأظهرت بيانات الميزان التجاري في اليابان، انخفاض الصادرات بنسبة 26.2 بالمائة في يونيو/حزيران على أساس سنوي، وكذلك تراجعت الواردات.
وجاء أداء الأسهم اليابانية مع انخفاض أسهم قطاع السيارات، حيث أشارت البيانات إلى تراجع الوتيرة السنوية للصادرات إلى الولايات المتحدة.
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التعليقات على ارتفاع الأسهم اليابانية بالختام مع بيانات اقتصادية
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