دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

كشفت دراسة حديثة أن يوجد دواء يحول فيروس كورونا من وباء إلى نزلة برد عادية قابل للعلاج، وذلك من خلال قتل كل ما يساعد الفيروس على البقاء في الجسم.
وأشار الأطباء في مركز ماونت سيناي الطبي بنيويورك، أن العقار هو لعلاج خفض الكوليسترول، مؤكدين أن الدهون التي تتراكم داخل خلايا الرئة تعمل على تكاثر الفيروس.
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