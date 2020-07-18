دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

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دواء الكوليسترول يحول فيروس كورونا إلى نزلة برد

كشفت دراسة حديثة أن يوجد دواء يحول فيروس كورونا من وباء إلى نزلة برد عادية قابل للعلاج، وذلك من خلال قتل كل ما يساعد الفيروس على البقاء في الجسم.



وأشار الأطباء في مركز ماونت سيناي الطبي بنيويورك، أن العقار هو لعلاج خفض الكوليسترول، مؤكدين أن الدهون التي تتراكم داخل خلايا الرئة تعمل على تكاثر الفيروس.



قال البروفسور يعقوب نحمياس أحد المشاركين في البحث إن "الدراسة ركزت على محاولة القضاء على الفيروس وحرمانه من الموارد أو الظروف التي يحتاجها للبقاء على قيد الحياة"



وأكد الأطباء أن دواء فينوفيرات المستخدم لعلاج خفض الكوليسترول، نتائجه مذهلة في 5 أيام فقط.

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