

دراسة: تناول العلاج الهرموني يساعد على مقاومة العدوى البولية دراسة: تناول العلاج الهرموني يساعد على مقاومة العدوى البولية

وجدت دراسة حديثة أن النساء اللاتي يتناولن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث قد يصبحن أكثر قدرة على مقاومة العدوى البولية.

وأوضحت الدراسة -التي تم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية- أن النساء اللاتي يتناولن العلاج الهرموني بعد انقطاع الطمث (MHT) - المعروف أيضًا باسم (HRT) - لديهن مجموعة أكبر من البكتيريا المفيدة في بولهن؛ مما قد يخلق ظروفًا تثبط العدوى البولية.

وقد قامت مجموعة من الباحثين -بقيادة الدكتورة "نيكول دي نيسكو" الأستاذ المساعد بجامعة تكساس الأمريكية- بجمع وتحليل الحمض النووي البكتيري من بول 75 امرأة بعد انقطاع الطمث، وتم تقسيم النساء إلى 3 مجموعات: 25 امرأة لم تكن لديها قط



عدوى المسالك البولية، و25 امرأة كانت لديها عدوى متكررة في الماضي ولكن ليست لديها عدوى حالية، و25 امرأة كانت لديها عدوى متكررة في الماضي ولديها عدوى حاليًا.

وقالت الدكتورة "دي نيسكو": "أظهر تحليل الحمض النووي شيئين: الأول هو أن النساء اللاتي يعانين من عدوى متكررة لديهن أنواع أقل من البكتيريا في بولهن من النساء اللاتي ليست لديهن عدوى، والثاني هو أن 34 امرأة تناولت علاج هرمون انقطاع الطمث وكانت تميل إلى وجود المزيد من البكتيريا من نوع الملبنة في بولها، مما قد يعني أن هرمون