

أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا

كشفت مجلة تايم الأمريكية عن قائمة أفضل دول العالم من حيث نتائج مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان من بينها دولة عربية.



وبحسب ما ذكرته المجلة الأمريكية، فقد جاء ترتيب الدول وفقاً لهذه المعايير:



قلة عدد الوفيات مقارنة بالإصابات بسبب جودة الرعابة الصحية.

فاعلية قرارات الإدارة السياسية في مواجهة الأزمة.

نجاح المنظومة الاقتصادية في التعامل مع آثار الجائحة.

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أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كوروناوقد جاء ترتيب القائمة التي وضعتها المجلة الأمريكية كما يلي:1- تايوانعدد الإصابات: 443عدد الوفيات: 72- سنغافورةعدد الإصابات: 38965عدد الوفيات: 253- كوريا الجنوبيةعدد الإصابات: 11902عدد الوفيات: 2764- نيوزيلنداعدد الإصابات: 1504عدد الوفيات: 225- أسترالياعدد الإصابات: 7276عدد الوفيات: 1026- كنداعدد الإصابات: 98645عدد الوفيات: 80357- ألمانياعدد الإصابات: 186522عدد الوفيات: 87528- أيسلنداعدد الإصابات: 1807عدد الوفيات: 109- الإماراتعدد الإصابات: 40507عدد الوفيات: 28410- اليونانعدد الإصابات: 3068عدد الوفيات: 18311- الأرجنتينعدد الإصابات: 24761عدد الوفيات: 717فيروس كورونا حول العالموفي سياق آخر، فرغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من الدول حول العالم، إلا أن الفيروس الشرس مازال يواصل انتشاره في الكثير من المناطق، ويصيب آلاف الأشخاص، ويحصد أرواح العشرات، بشكل يومي.وبحسب ما ذكرته إحصاءات طبية، فقد تم تسجيل أكثر من 8 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 حول العالم حتى الآن، فيما بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 437 ألف شخص، بينما تعافى من الفيروس الخطير أكثر من 3 مليون و900 ألف شخص.