أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا
كشفت مجلة تايم الأمريكية عن قائمة أفضل دول العالم من حيث نتائج مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتي كان من بينها دولة عربية.
وبحسب ما ذكرته المجلة الأمريكية، فقد جاء ترتيب الدول وفقاً لهذه المعايير:
قلة عدد الوفيات مقارنة بالإصابات بسبب جودة الرعابة الصحية.
فاعلية قرارات الإدارة السياسية في مواجهة الأزمة.
نجاح المنظومة الاقتصادية في التعامل مع آثار الجائحة.
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أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا
وقد جاء ترتيب القائمة التي وضعتها المجلة الأمريكية كما يلي:
1- تايوان
عدد الإصابات: 443
عدد الوفيات: 7
2- سنغافورة
عدد الإصابات: 38965
عدد الوفيات: 25
3- كوريا الجنوبية
عدد الإصابات: 11902
عدد الوفيات: 276
4- نيوزيلندا
عدد الإصابات: 1504
عدد الوفيات: 22
5- أستراليا
عدد الإصابات: 7276
عدد الوفيات: 102
6- كندا
عدد الإصابات: 98645
عدد الوفيات: 8035
7- ألمانيا
عدد الإصابات: 186522
عدد الوفيات: 8752
8- أيسلندا
عدد الإصابات: 1807
عدد الوفيات: 10
9- الإمارات
عدد الإصابات: 40507
عدد الوفيات: 284
10- اليونان
عدد الإصابات: 3068
عدد الوفيات: 183
11- الأرجنتين
عدد الإصابات: 24761
عدد الوفيات: 717
فيروس كورونا حول العالم
وفي سياق آخر، فرغم الإجراءات الاحترازية التي طبقتها العديد من الدول حول العالم، إلا أن الفيروس الشرس مازال يواصل انتشاره في الكثير من المناطق، ويصيب آلاف الأشخاص، ويحصد أرواح العشرات، بشكل يومي.
وبحسب ما ذكرته إحصاءات طبية، فقد تم تسجيل أكثر من 8 مليون حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 حول العالم حتى الآن، فيما بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 437 ألف شخص، بينما تعافى من الفيروس الخطير أكثر من 3 مليون و900 ألف شخص.
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