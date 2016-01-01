لطلاب الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق واختبارات القدرات.. وموعد الانطلاق



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة



أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 ، بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).



وأكدت الوزارة، على اتخاذ وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ، التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.



وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماع صباح غد الثلاثاء والذي سيتناول آليات إجراء اختبارات القدرات في الجامعات لكليات الإعلام والتربية الرياضية والاقتصاد المنزلي والتربية النوعية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية موضحا أن الامتحانات ستستمر لمدة اسبوعين ضمن تنسيق 2020.

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وأضاف المصدر لـ صدى البلد، أنه سيتم ايضا مناقشة آليات وقواعد التنسيق والإجراءات الاحترازية والإعداد المقرر قبولها في الكليات، والذي سينطلق بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانتهاء اختبارات القدرات التي ستعقد بعد عيد الاضحى.من جانبه، قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه وقع اختيار الوزارة على جامعة عين شمس لتكون مقر مكتب التنسيق هذا العام؛ نظرا لظروف تحويل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة إلى أماكن للعزل، حيث ما زالت في حالة الاحتياج لها، لذا تم اختيار المكان الأفضل لصالح الطلاب، ومازالت هناك تجهيزات يتم إجراؤها.وأضاف "الطيب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار مؤسسي من قبل الوزارة، مؤكدا أن تواجد المكتب في جامعة عين شمس؛ ما هو إلا وضع مؤقت.وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مكتب مستقل، حيث إن هناك خطة بإنشائه، فتواجد المكاتب بالجامعات ما هو إلا وضع مؤقت ولكن ما زال لا يوجد مخطط زمني للانتهاء من إنشاء مكتب التنسيق مستقل، مؤكدا أنه لم يتم تحديد العام المقبل كيف سيكون الوضع وما هي الجامعة التي تستقبل مكتب التنسيق.في السياق ذاته، علق الدكتور محمد الطيب على ما تم تداوله حول نقل مكتب التنسيق من جامعة القاهرة إلى جامعة عين شمس، قائلا: "مش متعود ارد على الأكاذيب والادعاءات التي يدعيها بعض ضعاف النفوس أو الفلوس ومحاولة إشعال فتنة بين جامعتين عريقتين وهما الأقدم في مصر".وأضاف "الطيب"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ببساطة للي عايز يفهم، الوزارة طلبت من جامعة القاهرة زي كل عام الحصول على مقر مكتب التنسيق، ولكن جامعة القاهرة مناسبهاش السنة دي علشان بيقولوا إن المقر مستخدم للعزل، ولما الوزارة اقترحت أكتر من اقتراح مناسب كمقر بديل داخل جامعة القاهرة بردو مكانش مناسب بالنسبة للجامعة".وتابع: "جامعة القاهرة اقترحت مكانين للأسف مينفعوش على الإطلاق، وعلشان موعد التنسيق اقترب والجميع عارف إنه بيستقبل الآلاف سنويًا تم الطلب من جامعة تانية بالمناسبة مش عين شمس، ولكن أيضًا لم يكن المكان مناسبا، ولذلك تم الطلب من جامعة عين شمس واللي هي رحبت جدًا، وبالمناسبة جامعة عين شمس جامعة مصرية خالصة مش أعداء يعني".وأشار إلى أن وزير التعليم العالي لم يتدخل على الإطلاق في اختيار المقر الجديد، ولكن رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق هو الذي كان يتابع الأمر".واستطرد: "المهم بقى جدًا إن كل كلامي طبعًا موثق مش ضرب نار من ضعاف الفلوس قاصدين منه الوقيعة في ظل ظروف البلد محتاجة من الجميع التكاتف".في سياق متصل، أكد المجلس الأعلى للجامعات أنه فى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية، فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناءً على ما أوضحه وزير التربية والتعليم من أن شهادة AST تعادل شهادة SAT، وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.وقال: "بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك)، على أن يكون ذلك في ضوء الحد الأدنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 أو قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربع الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم".وقال إن هناك نجاحا منقطع النظير استطاعت الجامعات المصرية تحقيقه خلال فترة الامتحانات وفاقت التوقعات، وهناك تقرير يومي من رؤساء الجامعات بتم توجيهه إلى وزير التعليم العالي للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات.وفي سياق متصل أكد المجلس ألأعلى للجامعات أنه فى إطار حرص المجلس على مصلحة أبنائه الطلاب من حملة الدبلومة الأمريكية فسوف يتم مد أعمال مكتب التنسيق لهذا العام لما بعد اختبارى SAT2 المقرر عقدهما خلال شهرى أغسطس وسبتمبر 2020 وبناء على ما اوضحه الدكتور وزير التربية والتعليم من ان شهادة AST تعادل شهادة SAT وافق المجلس على الاعتداد بهذه الشهادة وفقا للشروط والضوابط التى قررتها وزارة التربية والتعليم.وأوضح أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الإنجليزية يتم الأخذ بتقدير دور يونيو 2020 المعتمد من هيئات الاعتماد الدولية (Cambridge – Pearson – Oxford) بعد إقراره من المجلس الثقافي البريطاني.وتابع: " بالنسبة لغيرهم من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات دور أكتوبر/ نوفمبر (والتي تعلن نتائجها في شهر يناير) فيتم قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية بالبرامج المميزة في الفصل الدراسى الثاني (بالنسبة للكليات التى تسمح لوائحها بذلك) على أن يكون ذلك في ضوء الحد الادنى للقطاع للعام الجامعي 2020/2021 او قبولهم في العام الجامعي التالي 2021/2022 على أن يعتد فى هذه الحالة فقط بنتائج خمسة امتحانات على الأكثر من بين الامتحانات التي أداها في مدة السنوات الأربع الدراسية الأخيرة السابقة على التقدم لمكتب التنسيق، وذلك استثناءً لهذا العام فقط بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم"