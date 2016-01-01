مصدر أمنى يكشف حقيقة العثور على قنبلة فى أحد شوارع الغردقة

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مصدر أمنى يكشف حقيقة العثور على قنبلة فى أحد شوارع الغردقة

نفى مصدر أمني ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة.

وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى العثور على حقيبة متروكة بشارع النصر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مفرقعات وعنصر من كلاب الأمن والحراسة وتم عمل كردون أمنى لتأمين المنطقة محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحقيبة بداخلها بعض الملابس، وتم التحقق من سلبية البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: elbalad

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