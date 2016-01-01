نفى مصدر أمني ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة.
وأكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى العثور على حقيبة متروكة بشارع النصر بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.
وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارة مفرقعات وعنصر من كلاب الأمن والحراسة وتم عمل كردون أمنى لتأمين المنطقة محل البلاغ.
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التعليقات على مصدر أمنى يكشف حقيقة العثور على قنبلة فى أحد شوارع الغردقة
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