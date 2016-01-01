توجيه من التعليم بشأن مناهج الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن أول أسبوعين في الدراسة سيكونان لدراسة ما لم تتم دراسته في نهاية مارس؛حيث إن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك تأهيلًا لمن يدخلون كليات الطب والهندسة، وتحديدا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تأهيلا للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي.

وأضاف أنه في ما يخص قبول الأطفال في المدارس؛خصوصًا مراحل التمهيدي (أي طفل لديه خمس سنوات تم إلزام المديريات بأن تقبله في المدارس، وهناك خطاب رسمي موجه إلى كل المديريات بذلك، وأكثر المديريات التي بها مشكلات في هذاالصدد هي القاهرة والدقهلية والغربية والقليوبية).

جاء ذلك خلال كلمة حجازي، أمام لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الإثنين، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أن التقديم للتمهيدي والابتدائي يتم أون لاين، وفيما يخص طلبات فوق الكثافة فهي للمدارس الخاصة فقط.

المصدر: مصراوي

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