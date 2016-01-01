إلغاء حفل الكرة الذهبية 2020

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إلغاء حفل الكرة الذهبية 2020

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية إلغاء حفل الكرة الذهبية لعام 2020 لأول مرة في تاريخ الجائزة التي بدأ منحها عام 1956.

وبررت المجلة إلغاء حفل الكرة الذهبية هذا العام بسبب الظروف التي يمر بها العالم مع جائحة فيروس كورونا.

وترى المجلة بأنه من الصعب التعامل مع عام 2020 على أنها سنة تنافسية عادية، خاصة أن الجائزة تمثل قيما أخرى مثل المثالية والتضامن والمسؤولية وليس الامتياز الرياضي فقط.

وأشارت إلى أنه لا يمكن تقييم كل المتنافسين بنفس الآلية، خاصة أن بعض المواسم توقفت مع تفشي فيروس كورونا ولم تُستكمل مثل غيرها.

كما أوضحت الصحيفة أن التغيير في نظام البطولات والمباريات مثل إجراء 5 تبديلات في المباريات واستكمال البطولات القارية من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب يؤثر على أسس الاختيار المعتمدة منذ سنوات.

هذا بالإضافة إلى احتمال تأثير انشغال الصحفيين الذين يختارون الأفضل بالظروف الصعبة والحالات الطارئة التي يمر بها العالم على متابعتهم للبطولات المختلفة.

يذكر أن ليونيل ميسي هو أخر فائز بالكرة الذهبية، ويمتلك الرقم القياسي بالفوز بالجائزة 6 مرات.

المصدر: مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية

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