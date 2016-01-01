أنيلكا ينصح صلاح بعدم الانتقال لريال مدريد



محمد صلاح نجم ليفربول محمد صلاح نجم ليفربول

نصح نيكولاس أنيلكا مهاجم ليفربول السابق، محمد صلاح مهاجم الحمر الحالي بالبقاء وعدم الرحيل لريال مدريد أو غيره في الفترة المقبلة.



وقال أنيلكا في تصريحات لجريدة ليفربول إيكو: "أحب ثلاثي هجوم ليفربول بشدة، خاصة روبرتو فيرمينو لأنه مفتاح نجاح محمد صلاح وساديو ماني".



وأضاف "صلاح وماني ضمن أفضل 5 لاعبين في العالم الآن. لديهما كل مؤهلات اللعب لريال مدريد".

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وتابع "لكن ليفربول اليوم يمكنه التنافس بقوة مع ريال مدريد، لذلك عليهما البقاء وعدم الرحيل، ليفربول هو المكان المناسب".الثلاثي أسهم بقوة في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.وأوضح أنيلكا "يمكن للاعبين أن يفخروا بالتتويج بلقب الدوري بعد 30 عاما من الانتظار".وواصل "إنه لأمر مخيب للآمال أن يأتي ذلك في ظل جائحة فيروس كورونا لأن اللاعبين لن يتمكنوا من الاحتفال مع المشجعين كما يجب".واستمر مهاجم منتخب فرنسا السابق "يورجن كلوب عبقري. أحب عمله، وأحب طريقة تعامله مع لاعبيه".وأتم "اعتقد أن ليفربول سينافس على البطولات لسنوات عديدة، لقد أعاد كلوب النادي إلى المكان الذي يستحقه".ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.فيما حقق الريدز نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.