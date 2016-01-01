كشف حمادة صدقي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة كواليس الخسارة الكبيرة بنتيجة 1/5 والتى تلقاها فريقه أمس أمام الزمالك فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادا لاسئتناف الدوري الممتاز .
وقال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر على إذاعة راديو مصر: "خسارة الزمالك الكبيرة أوضحت الأخطاء العديدة، النتيجة كبيرة جدا، وشرحت للاعبين كل الأخطاء خلال التدريبات، فالمباراة كانت فيها سلبيات وإيجابيات وقدمنا الشوط الثاني بشكل جيد، والشوط الأول كانت فيه أخطاء بالجملة".
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التعليقات على دروس لتصحيح الأخطاء.. مدرب سموحة يوضح أسباب الهزيمة الساحقة وديا أمام الزمالك
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