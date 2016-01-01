لكل مدرسة نظام خاص بها.. حجازي يعرض الملامح الأولية لخطة العام الدراسي الجديد

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صورة الخبر: الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية، خلال عرضه الملامح الأولية لخطة العام الدراسي المقبل، إنه ستتم مراعاة الكثافات والتباعد الاجتماعي وسيكون الحضور من مرحلة التمهيدي حتى الصف الثالث الابتدائي بالمدارس، ويتم تقليل أيام الحضور حتى الصف السادس الابتدائي، وفي المراحل الأعلى يكون الاعتماد على الأون لاين.

وأضاف حجازي أن الوزارة حتى الآن لا تستطيع ضبط ذلك بمعادلة، وسيكون لكل مدرسة نظام خاص بها وَفقًا للكثافة بداخلها، موضحًا أنه قد يتم تحديد عدد الحضور في فصل ما بـ25 طالبًا للفصل، وتفاجأ إدارة المدرسة بوجود عدد كبير، وهنا سيكون الفيصل الجوهري هو تطبيق التباعد الاجتماعي.

جاء ذلك خلال كلمة نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية بلجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم؛ لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم الحرص أن يكون عدد الساعات الدراسية محسوبة إجمالًا لتتفق مع الساعات العالمية، مشددًا على أنه يتم الاعتماد على التعليم المدمج.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم الاعتماد على منصة "study" لتدريس المواد التعليمية المعدة خصيصًا للمواد المصرية، وسيكون هناك تواصل مع الطلبة، والفترة المقبلة ستشهد آليات لتدريب المعلمين.

المصدر: masrawy

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