أكد سيد الجمال، شقيق محمد الجمال، "العائد من الموت"، أن ما حدث خيال علمي"، وأنه كان مصدوما عند سماع خبر عودة شقيقه والمفترض أنه دفنه قبل 3 أشهر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه "تم التعرف على الجثة الخاصة بشقيقه ودفنها منتصف مارس الماضي، وتم استخراج شهادة وفاة له".
وأضاف، أنه "لم يكن مطمئنا للجثة التي شاهدها قبل دفنها، ويشعر أنها لشخص غير مطابق لجسد شقيقة في الوزن بنسبة قليلة واستعان بأحد أقاربه الذي أكد أنه شقيقه محمد الجمال".
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التعليقات على مصر.. شقيق "الميت الحي" يروي تفاصيل عودة أخيه للحياة - فيديو
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