مصر.. شقيق "الميت الحي" يروي تفاصيل عودة أخيه للحياة - فيديو

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صورة الخبر: الميت الحي
الميت الحي

أكد سيد الجمال، شقيق محمد الجمال، "العائد من الموت"، أن ما حدث خيال علمي"، وأنه كان مصدوما عند سماع خبر عودة شقيقه والمفترض أنه دفنه قبل 3 أشهر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أنه "تم التعرف على الجثة الخاصة بشقيقه ودفنها منتصف مارس الماضي، وتم استخراج شهادة وفاة له".

وأضاف، أنه "لم يكن مطمئنا للجثة التي شاهدها قبل دفنها، ويشعر أنها لشخص غير مطابق لجسد شقيقة في الوزن بنسبة قليلة واستعان بأحد أقاربه الذي أكد أنه شقيقه محمد الجمال".

وأشار سيد، إلى أنه "عندما شاهد شقيقه بعد عودته للحياة شعر بالخوف خاصة وأنه قام بدفن شخص آخر"، كاشفا أنه "استخرج شهادة وفاة وأقام مراسم العزاء، وقامت النيابة حينها بأخذ عينة دم حتى تطابقها مع الجثة، لكن النتيجة لم تظهر حتى الآن".

وكشف، أن شقيقه كان دائم التغيب عن المنزل نظرا لإصابته بمرض الفصام منذ 7 أعوام، متمنيا أن يتم علاج شقيقه محمد بعد عودته إلى الحياة مرة أخرى.

واختتم تصريحاته أنه ذهب إلى الشرطة من أجل الإبلاغ عن ظهور شقيقه مرة أخرى، وتمت طمأنته أنه لم يكن يعرف أن الجثة التي قام بدفنها لا تخص شقيقه وأنه اختلط عليه الأمر.

المصدر: elbalad

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