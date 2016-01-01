شاهد أهداف ودية الزمالك وسموحة 5-1 استعدادا لانطلاق الدوري

الزمالك وسموحة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما 3 أهداف في الدقيقة "10،و19 و44"، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الثاني بثواني قليلة .
بينما تمكن أحمد حسن من إحراز الهدف الوحيد لنادي سموحة في الدقيقة 89 من عمر المباراة.
شاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بمستوى الفريق في ودية سموحة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف.
وأعرب باتريس كارتيرون، عن سعادته بالأداء في الشوط الأول، والمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق.
وأكد "كارتيرون"، أن الفريق الأبيض سيخوض مباراتين أمام الطلائع وبيراميدز في الأسبوع الحالي، وهو ما دفعه إلى الدفع باللاعبين الذين شاركوا منذ بداية المباراة لمدة 60 دقيقة.
وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض، أنه يرى أن المباريات الودية حاليا مثل المباريات الرسمية، مطالبا اللاعبين بجدية الأداء في المباريات.
وشدد كارتيرون، على أن أداء الزمالك كان أفضل في الشوط الأول، والجميع التزم بما تم التدريب عليه، إلا أن الأداء تراجع في الشوط الثاني.
وأوضح المدير الفني للزمالك، أن التدريبات مكثفة في معسكر برج العرب وخوض التدريبات على فترتين، مضيفا أن مباراتي الطلائع وبيراميدز ستكونان فرصة للجهاز الفني لمنح كل لاعب فرصة للمشاركة لمدة 75 دقيقة.
وأشار إلى أنه إذا كانت أول مباراة رسمية للفريق اليوم في الدوري كان سيبدأ بنفس التشكيل الذي بدأ به اللقاء الودي في ظل إيقاف شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور
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