شاهد أهداف ودية الزمالك وسموحة 5-1 استعدادا لانطلاق الدوري



الزمالك وسموحة الزمالك وسموحة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا كبيرا على نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين اليوم على ملعب فندق برج العرب ضمن معسكر الزمالك استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي والمقرر لها6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدوري الأول من بطولة الدوري الممتاز الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



أحرز أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما 3 أهداف في الدقيقة "10،و19 و44"، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 25 ومصطفي محمد في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الثاني بثواني قليلة .



بينما تمكن أحمد حسن من إحراز الهدف الوحيد لنادي سموحة في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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شاد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، بمستوى الفريق في ودية سموحة التي أقيمت مساء اليوم، الأحد، وانتهت بفوز الأبيض بخماسية مقابل هدف.وأعرب باتريس كارتيرون، عن سعادته بالأداء في الشوط الأول، والمستوى الذي ظهر عليه لاعبو الفريق.وأكد "كارتيرون"، أن الفريق الأبيض سيخوض مباراتين أمام الطلائع وبيراميدز في الأسبوع الحالي، وهو ما دفعه إلى الدفع باللاعبين الذين شاركوا منذ بداية المباراة لمدة 60 دقيقة.وأوضح المدير الفني للفريق الأبيض، أنه يرى أن المباريات الودية حاليا مثل المباريات الرسمية، مطالبا اللاعبين بجدية الأداء في المباريات.وشدد كارتيرون، على أن أداء الزمالك كان أفضل في الشوط الأول، والجميع التزم بما تم التدريب عليه، إلا أن الأداء تراجع في الشوط الثاني.وأوضح المدير الفني للزمالك، أن التدريبات مكثفة في معسكر برج العرب وخوض التدريبات على فترتين، مضيفا أن مباراتي الطلائع وبيراميدز ستكونان فرصة للجهاز الفني لمنح كل لاعب فرصة للمشاركة لمدة 75 دقيقة.وأشار إلى أنه إذا كانت أول مباراة رسمية للفريق اليوم في الدوري كان سيبدأ بنفس التشكيل الذي بدأ به اللقاء الودي في ظل إيقاف شيكابالا وعبد الله جمعة وإمام عاشور