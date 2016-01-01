موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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كأس الاتحاد الإنجليزي


تأهل نادي تشيلسي لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد إقصائه نادي مانشستر يونايتد من دور نصف النهائي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

أهداف تشيلسي سجلها أولفييه جيرو وماونت، بالإضافة إلى هاري ماجواير بالخطأ في مرماه، فيما سجل برونو فيرنانديز هدف اللقاء الوحيد لمانشستر يونايتد.

وبذلك الانتصار، ضرب نادي تشيلسي موعدًا مع جاره وعدوه ارسنال في ديربي لندن، والذي حسم تأهله لهذا الدور بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين أمس السبت في دور نصف النهائي.

وتقام المباراة النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بين ارسنال وتشيلسي، في الرابعة عصرًا يوم السبت الموافق الأول من شهر أغسطس المقبل، على ستاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وتنتهي منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم موسم 2019-2020، بالجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة يوم الأحد المقبل.

المصدر: elbalad

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