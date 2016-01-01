تأهل نادي تشيلسي لنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد إقصائه نادي مانشستر يونايتد من دور نصف النهائي، بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.
أهداف تشيلسي سجلها أولفييه جيرو وماونت، بالإضافة إلى هاري ماجواير بالخطأ في مرماه، فيما سجل برونو فيرنانديز هدف اللقاء الوحيد لمانشستر يونايتد.
وبذلك الانتصار، ضرب نادي تشيلسي موعدًا مع جاره وعدوه ارسنال في ديربي لندن، والذي حسم تأهله لهذا الدور بعد فوزه على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين أمس السبت في دور نصف النهائي.
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التعليقات على موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
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