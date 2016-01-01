حسين الشحات يحرج مشجعا أهلاويا بسبب شيكابالا

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صورة الخبر: حسين الشحات
حسين الشحات


أحرج حسين الشحات لاعب الأهلي، مشجعا أهلاويا، بعدما سخر من محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك.

ورد الشحات عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام على أحد مشجعي الأهلي الذي سخر من شيكابالا قائلًا: "هو انت كده دمك خفيف لما تسخر من إنسان، سيبك من الأهلي والزمالك وبعدين اللاعيبة كلها محترمة".

وأضاف: "أي حاجة بتحصل بتبقى في الملعب، لكن الناس كلها محترمة، بعد إذنك لا تسخر من أحد".

وكان شيكابالا تلقى هجوما شديدا من جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة، بعد أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.

المصدر: elbalad

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